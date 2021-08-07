2021/08/07 | 16:56 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السياسية

السبت 7 أغسطس 2021 | 04:25 مساءً

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الشابندر: جهود مذلة شاركت فيها اطراف عربية لاقناع الجانب الاميركي بتوجيه دعوة لمقابلة بايدن

كشف السياسي العراقي عزت الشابندر، السبت، عن جهود وصفها بـ"المذلة" لاقناع الجانب الاميركي بتوجية دعوة لتقديم تعهدات الطاعة والولاء للرئيس الاميركي جو بايدن.



وقال الشابندر في تغريدة عبر تويتر: "جهود مُذِلّة شاركت فيها اطراف عربية لاقناع الجانب الامريكي بتوجيه دعوة رسمية لزيارة الولايات المتحده ومقابلة الرئيس بايدن لتقديم تعهدات الطاعة والولاء اولا ، وللتغطية على النتائج التي حققها الوفد الحكومي برئاسة الكاظمي ثانياً".

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