المجلس الاعلى للامن القومي الايراني يعلق على الانتخابات العراقية المقبلة

2021/08/07 | 16:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني علي شمخاني، اليوم السبت، على تنفيذ قرار البرلمان العراقي بالكامل وإخراج القوات الامريكية من البلاد، فيما اعتبر الانتخابات المقبلة فرصة لترسيخ الديمقراطية.وقال شمخاني […]

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