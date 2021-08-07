اجتماع بين الرئاسات وزعماء الكتل.. مستشار الكاظمي يكشف النتائج

2021/08/07 | 17:00 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

كشف مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات حسين الهنداوي، السبت عن أبرز مخرجات اجتماع عقد بين الرئاسات وقادة الكتل السياسية وممثلة الأمم المتحدة مع مفوضية الانتخابات.

وقال الهنداوي في تصريح، 7 آب/أغسطس، إنّ "الاجتماع الذي عقد بحضور رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان ونائب ممثلة الأمم المتحدة في العراق مع مفوضية الانتخابات، خرج بأجواء إيجابية".

وأكّد الهنداوي، أنّ "الحاضرين أكّدوا على الالتزام بموعد إجراء الانتخابات في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر المقبل".

وأوضح مستشار رئيس الحكومة، أنّ "الاجتماع ناقش جميع القضايا التي تخص انتخابات تشرين سواء من الجانب التقني أو توفير الدعم لمفوضية الانتخابات لتجاوز الصعوبات"، مبينًا أنّ "مفوضية الانتخابات قدمت شرحًا مفصلاً حول استعداداتها وتطور عملها".

وأعلنت أطراف وفعاليات سياسية عدة مقاطعة الانتخابات احتجاجًا على الاغتيالات واعمال الترهيب في ظل استمرار هيمنة "السلاح المنفلت" ونفوذ الميليشيات.

وأكّد الحكومة في وقت سابق، فتح تحقيق في اتهمات إلى أطراف سياسية مسؤولين ووزراء باستغلال النفوذ لكسب الجولة المقبلة.

وتتخوف أطراف أخرى من الخطوات المقبلة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عقب إعلان مقاطعة الانتخابات، إذ لا تستبعد لجوءه إلى الشارع لمنع إقامتها في الموعد المحدد.

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