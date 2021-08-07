تعاون عسكري ثنائي.. السيسي يجري مباحثات مع وزير الدفاع العراقي

2021/08/07 | 17:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، السبت، وزير الدفاع العراقي، جمعة عناد سعدون، الذي حل بمصر حاملا رسالة خطية من رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، وفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي.

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