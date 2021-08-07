مساعٍ لتلقيص المناهج.. التربية النيابية تتحدث عن موعد بدء العام الدراسي المقبل

2021/08/07 | 17:03 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

حددت لجنة التربية النيابية، السبت، موعداً "محتملاً" لبدء العام الدراسي المقبل، فيما أشارت إلى أنها ستناقش تقليص المناهج الدراسية مع وزارة التربية.

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وقال عضو اللجنة صفاء الغانم في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ناس"، (7 آب 2021)، إن "لجنة التربية ستجتمع خلال الأيام المقبلة مع وزارة التربية لوضع خطة العام الدراسي المقبل"، مبينا أنه "من المحتمل أن يكون الدوام في 1/ 11/ 2021".

وأضاف أن "هناك رغبة من الوزارة واللجنة بأن يكون الدوام حضوريا"، داعيا "وزارة التربية الى تهيئة كافة الظروف والمستلزمات لبدء العام الدراسي المقبل".

وأشار إلى أن "اللجنة ستناقش مع الوزارة منهاج العام الدراسي المقبل وتوزيع الكتب وتقليص المناهج ودوام السنة الدراسية المقبلة".

ولفت إلى أن "إجبار التدريسين على اخذ اللقاح يرجع القرار فيه الى وزارة التربية، ومن المفترض أن يأخذ الجميع اللقاح من أجل عودة الحياة الى طبيعتها"، مشدداً على "وجوب أن يقوم جميع الموظفين والمواطنين بأخذ اللقاح للسيطرة على الفيروس".

وأكد ضرورة أن "تكون هناك حملات توعوية كبيرة لتشجيع المواطنين على اخذ اللقاح"، مشيراً إلى أنه "من الأولويات أن تكون فئات الأساتذة والتدريسين وكوادر الصحة ومنسوبو الجيش والشرطة في طليعة المتطعمين باللقاح لتماسهم المباشر مع المواطنين".

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