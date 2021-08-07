حريق بكلية في واسط.. والدفاع المدني يطالب بالتحقيق

2021/08/07 | 17:06 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وعلى أثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول.

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