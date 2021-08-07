المنتخب الوطني يخوض تدريباته تحضيراً للتصفيات الآسيوية

2021/08/07 | 17:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني يباشرُ منتخبنا الوطني لكرة القدم تجمعه الأول، مساء اليوم السبت، على ملعب الشعب الدولي، تحضيراً للتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022 والتي ستبدأ مطلع الشهر المقبل.وسيخوضُ منتخبنا تدريباته بقيادة المدرب […]

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