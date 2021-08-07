التربية النيابية تحدد موعداً محتملاً لبدء العام الدراسي الجديد

2021/08/07 | 17:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني حددت لجنة التربية النيابية، اليوم السبت، موعداً محتملاً لبدء العام الدراسي المقبل، فيما أكدت دعمها العودة للدوام الحضوري.وقال عضو اللجنة صفاء الغانم في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه “المركز الخبري الوطني”، […]

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