البرازيل تحقق الميدالية الذهبية الأولمبية في كرة القدم بعد فوزها على إسبانيا

2021/08/07 | 17:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني توج المنتخب البرازيلي بطلا لأولمبياد طوكيو 2020 ليقتنص الميدالية الذهبية، بعد فوز على نظيره الإسباني (2-1)، في المباراة التي جمعت المنتخبين، اليوم السبت، على ملعب يوكوهاما، في نهائي البطولة.وتقدم المنتخب […]

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