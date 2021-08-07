سوريا: قوات أمريكية تنقل العشرات من مقاتلي

2021/08/07 | 17:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وكالة الأنباء السورية بأن قوات

أمريكية نقلت "العشرات من إرهابيي تنظيم

داعش" من سجون "قوات سوريا الديمقراطية"

إلى قاعدة عسكرية في محافظة الحسكة.

ونقلت "سانا" عن مصادر أن القوات

الأمريكية "نقلت 4

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