علامات جديدة تدل على وجود تيار محيطي رئيسي على حافة الانهيار الآن !

2021/08/07 | 17:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إذا كان للأرض نبضات، فقد تكون دورة

انقلاب خط الطول الأطلسي (AMOC) - دوامة من

التيارات المحيطية التي تحمل الحرارة

الاستوائية شمالا باتجاه المياه

القطبية.

وعلى مدار القرن الماضي، خفت النبضات

العالمية ه

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