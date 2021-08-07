مؤتمر صحفي لميسي في كامب نو

2021/08/07 | 18:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع أكدت وسائل إعلام إسبانية، اليوم السبت، أن الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة السابق، سيظهر خلال الساعات المقبلة، للحديث حول مستقبله بعد رحيله عن الفريق الكتالوني. وبحسب برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فإن ميسي سيعقد مؤتمرا صحفيا، غدا الأحد، في قلعة كامب نو، للحديث عن رحيله عن جدران برشلونة، وكذلك وجهته الجديدة في الملاعب". وارتبط اسم ميسي بالانتقال إلى صفوف باريس سان جيرمان".وتردد بقوة أن ميسي تلقى عرضا من نادي العاصمة الفرنسية، لمدة سنتين مع إمكانية التمديد لموسم ثالث، مقابل 40 مليون يورو عن كل موسم".وأعلن برشلونة رسميا، يوم الخميس الماضي، انتهاء علاقته بالأسطورة ليونيل ميسي، بعد فشل تجديد عقده بسبب لوائح رابطة الليجا".

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