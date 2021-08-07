حرائق الغابات.. النار تستعر باليونان والأمطار تخفف وطأتها في تركيا

2021/08/07 | 18:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجلي آلاف السياح والسكان فيما غطت سحابة من الدخان الكثيف أثينا مع استمرار حرائق الغابات في اليونان، في مشهد بدا أشبه بـ"كابوس" فيما خفّت حدتها في تركيا المجاورة.

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