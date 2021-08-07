بعد خسارته أمام منافسه الإيراني.. وزير الرياضة السعودي: سنكرِم طارق حامدي بـ

2021/08/07 | 18:03 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الرياضة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، أنه سيتم تكريم لاعب الكاراتيه طارق حامدي بمنحه 5 ملايين ريال سعودي (1.3 مليون دولار أمريكي).

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