2021/08/07 | 18:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أوضحت مديرية مرور صلاح الدين، اليوم السبت، ملابسات حادثة اعتداء مواطن على أحد رجالها.وقال مدير مرور صلاح الدين العميد تحسين محمد في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه “المركز الخبري الوطني”: إن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص توضيح من مرور صلاح الدين حول اعتداء مواطن على أحد رجالها المركز الخبري الوطني.

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