من جديد.. 4 مناطق عراقية ضمن الأعلى حرارة بالعالم

2021/08/07 | 18:08 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منطقة صليبية في الكويت حلت خامسة.

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