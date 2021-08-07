2021/08/07 | 18:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أفاد تقرير إسباني، اليوم السبت، بأن الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة السابق، سيظهر خلال الساعات المقبلة في مؤتمر صحفي، للحديث حول مستقبله بعد رحيله عن الفريق الكتالوني.وأعلن برشلونة رسميا، يوم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ميسي يعقد مؤتمرا صحفيا في ملعب “كامب نو” المركز الخبري الوطني.

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