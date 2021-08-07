بايدن يرسل قاذفات استراتيجية لقصف مواقع “طالبان” في أفغانستان

2021/08/07 | 18:20 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت وسائل إعلام بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن أمر بإرسال قاذفات استراتيجية من طراز “بي-52” وطائرات ثقيلة من طراز “لوكهيد إيه سي-130” لقصف مواقع حركة “طالبان” في أفغانستان.

ونقلت صحيفة “تايمز” البريطانية اليوم السبت عن مصادر دفاعية أمريكية تأكيدها أن هذه الطائرات الحربية تقصف مواقع “طالبان” حول مدينتي قندهار وهراة ومركز ولاية هلمند مدينة لشكر كاه، وذلك في مسعى لمنع سقوط هذه المدن في قبضة المسلحين.

وأوضحت مصادر الصحيفة أن طائرات “بي-52” التي لم يتم الكشف عن عددها تقلع من قاعدة العديد في قطر لاستهداف مواقع “طالبان”.

ويأتي ذلك على خلفية تقارير عن سيطرة “طالبان” في الأيام الأخيرة على مدينتي زرنج وشبرغان، مركزي ولايتي نيمروز وجوزجان.

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