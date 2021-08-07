الحشد يكشف عبر NRT عن عملية نوعية بالقبض على متهم في ديالى

2021/08/07 | 18:20 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف الناطق الرسمي باسم عمليات ديالى للشحد الشعبي صادق الحسيني، السبت، عن اعتقال متهم بعملية اغتيال رجل اعمال وداعم للمواكب الحسينية في خانقين.

وقال الحسيني في تصريح خاص لـNRTعربية (7 اب 2021)، ان "قوة امنية مشتركة تمكنت من اعتقال شخص متهم بعملية اغتيال رجل الاعمال وداعم المواكب الحسينية في ديالى حازم الشكرجي."

واضاف انه " من خلال المعلومات الاستخباراتية وكاميرات المراقبة وبتعاون من قبل الاجهزة الامنية مع الحشد الشعبي اسهمت في عتقال منفذ عملية اغتيال رجل الاعمال حازم الشكرجي."

واقدم مسلح يوم امس على اغتيال الشكرجي في خانقين لكن المحاولة بائت بالفشل.

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