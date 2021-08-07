مقتل واصابة ارهابيين داخل عجلة وتدمير وكرا لداعش في ديالى

2021/08/07 | 18:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أفادت خلية الاعلام الامني، اليوم السبت، بمقتل واصابة ارهابيين داخل عجلة وتدمير وكرا لداعش في ديالى.وذكرت الخلية، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "استناداً الى معلومات استخبارية دقيقة لاحد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع - شعبة استخبارات الفرقة الاولى وبعد الاستعانة بالكاميرات الحرارية اكدت وجود وكراً وعجلة لعناصر عصابات داعش الإرهابية في منطقة حاوي العظيم بديالى".وأضافت: "على اثرها وبالتعاون مع الفوج الاول لواء الثاني، تم استهداف العجلة والوكر بالاسلحة المتوسطة والهاونات، مما ادى الى حرق العجلة وقتل واصابة من فيها وتدمير الوكر".

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