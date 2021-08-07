اغتيال قيادي كردي إيراني داخل فندق بأربيل

2021/08/07 | 18:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - اربيل

أفاد مصدر مطلع، اليوم الجمعة، باغتيال قيادي كردي ايراني داخل فندق في محافظة اربيل شمالي العراق.

وقال المصدر في حديث لـ( بغداد اليوم) إنه "تم اغتيال القيادي في الحزب الديمقراطي الكردي الإيراني (باباخاني موسى) داخل غرفة فندق في محافظة أربيل شمالي العراق".

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