المرور العامة تصدر قراراً بشأن تجوال السيارات بلا لوحات

2021/08/07 | 18:25 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أصدرت مديرية المرور العامة، اليوم السبت، أمرا بمنع تجوال المركبات بدون لوحات تسجيل أو لوحات ورقية.وذكرت المديرية في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “يمنع منعاً باتاً تجوال المركبات بدون لوحات تسجيل او لوحات ورقية”.وأضافت، أن “مفارزنا باشرت بالمحاسبة المشددة وحجز المركبات المخالفة، لحين اكمال اجراءات تسجيلها و تثبيت اللوحات …

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