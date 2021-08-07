التجارة تعلن إطلاق وجبة جديدة من مادة الطحين

2021/08/07 | 18:25 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة التجارة، اليوم السبت، إطلاق وجبة جديدة من مادة الطحين لتجهيز المطاحن الحكومية والأهلية في بغداد والمحافظات.وقال وزير التجارة علاء الجبوري في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “وجه الشركة العامة لتصنيع الحبوب بإطلاق وجبة جديدة من مادة الطحين، تجهز غداً للمطاحن الحكومية والأهلية وتوزع ضمن الحصة السابعة”.وأضاف، …

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