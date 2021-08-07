تكليف وكيل وزارة الهجرة بمتابعة اوضاع العراقيين في بيلاروسيا وليتوانيـا

2021/08/07 | 18:25 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / قررت وزارة الهجرة والمهجرين ، تكليف وكيلهـا كريم النوري بمتابعة أوضاع اللاجئين العراقيين في بيلاروسيا وليتوانيا ، من خلال اللجنة التي تم تشكيلها بناءً على التوجيهات الصادرة من رئيس الوزراء .واكدت وزيرة الهجرة ايفان فائق ، متابعتها ما يرد من أخبار وتقارير بشأن العراقيين في بيلاروسيا وليتوانيا ، مشيرا الى انها تنتظر تقرير اللجنة الذي سيتم في ضوئه إجراء اللازم بالتعاون مع وزارة الخارجية والجهات المعنية وتقديم المساعدة لهم بشكل فوري وعاجل "./انتهى5

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