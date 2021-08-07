اهتمام شعبي وتبرير حكومـي لحادثة رفع النصب التذكاري لاسطورة الكرة العراقيـة احمد راضي في بغداد

2021/08/07 | 18:25 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / تابعت الاوساط الشعبية باهتمام حادثـة رفع النصب التذكاري لاسطورة الكرة العراقية النجم الدولي الراحل احمد راضي ، من قبل امانة بغداد يوم امس بعد ساعات قليلة من وضعه في منطقة اليرموك غرب العاصمة بغداد .وانقسم رواد ومتصفحو مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض لحادثة رفع النصب التذكاري لاسطورة الكرة العراقية ، والذي نفذه نحات عراقي يدعى خميس خليل في تقاطع النادي الترفيهي بمنطقة اليرموك.بالمقابل ، علقت جمعية الفنانين التشكيليين العراقيين ، على قرار رفع النصب التذكاري بالقول " لاتتوفر في التمثال المواصفات الفنية ، و لايليق بمكانة الراحل والقيمة الاعتبارية له ".واعلنت الجمعية في بيان صحفي ، " نؤيد ما قامت به ملاكات الامانة بازالة هذا التمثال الذي يعد تشويها حقيقيا للفن والنحت العراقي والمشهد البصري والحضري للمدينة"، داعيـة كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية الى اخذ المشورة الفنية من جمعية الفنانين التشكيليين العراقيين لما تمثله من مكانة عريقة ولامتلاكها الخبرات الفنية اللازمة قبل الشروع بتنفيذ او نصب اي عمل فني في الشوارع والساحات العامة .وكانت امانة بغداد ، بررت قرار ازالتها نصبا نحتيا لنجم الكرة العراقية الدولي الراحل أحمد راضي وسط العاصمة بعد ساعات قليلة من وضعه ، بنه تجاوز غير الحضاري وامتهان لمكانة اسطورة الكرة العراقية ./انتهى5

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