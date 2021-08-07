2021/08/07 | 18:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: هادي جلو مرعي

الدول العظمى مثل القاتل المأجور الذي

مات عنده الضمير، وإنحسرت في داخله

الرحمة.

في ساحة الحرب في تاريخ بعيد، خيول

ورماح وسيوف وسهام ودروع وخوذ على

الرؤوس، وفي الأزمنة الراهنة طا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شيء لن تجدوه في ساحة الحرب) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شيء لن تجدوه في ساحة الحرب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).