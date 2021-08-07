دراسة صادمة .. المصابون السابقون بكورونا أكثر عرضة للإصابة مجددا

2021/08/07 | 18:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت دراسة نشرت مؤخرا أن الأشخاص

المصابين سابقا بفيروس كورونا الجديد

ولم يحصلوا على اللقاح ضد الفيروس

المسبب لوباء كوفيد-19 أكثر عرضة لخطر

الإصابة مجددا مقارنة بمن تلقوا اللقاح.

وبينت الدراسة، التي ن

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