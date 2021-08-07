المرور تحظر سير نوعين من المركبات تحت طائلة الحجز

2021/08/07 | 18:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شددت مديرية المرور العامة، اليوم

السبت، على حظر سير نوعين من المركبات

تحت طائلة حجز المركبات المخالفة.

وقالت المديرية في تنويه، انه "يمنع

منعاً باتاً تجوال المركبات بدون لوحات

تسجيل او لوحات ورقية"،

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