التجارة تعلن استعدادها لتوزيع الوجبة الثانية من السلة الغذائية

2021/08/07 | 18:33 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - و اع أعلنت وزارة التجارة، اليوم السبت، استعدادها لتوزيع الوجبة الثانية من السلة الغذائية.وقالت الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية في وزارة التجارة ببيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "ملاكاتها الفنية والادارية تواصل العمل ليلا ونهارا من اجل ايصال المفردات الى المواطنين ضمن مفردات مشروع السلة الغذائية". وأضافت، أن "مدير عام الشركة تفقد اليوم مخازن المواد الغذائية في مدينة الموصل، كذلك اطلع على كميات الرز التي وصلت الى المخازن وهي من النوعيات الجيدة".وبينت، أن "المدير العام تفقد عددا من احياء مركز المدينة واطرافها، للتأكد من وصول المواد الغذائية الى الوكلاء والمواطنين واستفسر من المواطنين عن المواد، للتأكد من سلامتها ومدة صلاحيتها وجودتها"، فيما وجه الملاكات الفنية والادارية في نينوى بأهمية الاستنفار لايصال مادة الزر الى المحافظات، بعد أن وصلت بكميات كبيرة"، عازيا سبب التأخير الى "السيطرات والاجراءات الجمركية في مداخل المحافظة".وأوضحت، أن "باخرة محملة بالرز ستصل الى الموانئ خلال اليومين المقبلين، وسيتم تفريغها وتوزيعها الى المحافظات ضمن خطة تسويقية أعدها قسم التسويق في الشركة".وأشارت إلى أن "مديرها العام زار محافظات صلاح الدين وكركوك ونينوى، لمتابعة اليات توزيع مفردات السلة الغذائية وضمان ايصالها الى المواطنين وبيان نوعيتها وجودتها"، مبينة أن "كل ملاكات الشركة مستنفرة، من اجل توزيع المفردات الى المواطنين واستعدادا الى الوجبة الثانية التي سيتم الاستعداد لها من الان".

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