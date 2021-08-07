احتجاجات متواصلة في فرنسا للأسبوع الرابع بسبب التصريح الصحي الإلزامي لكورونا

2021/08/07 | 18:34 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خرجت حشود المتظاهرين إلى الشوارع في جميع أنحاء فرنسا يوم السبت، لتتجدد الاحتجاجات ضد إضافة ما يسمى بالتصريح الصحي والتطعيم الإلزامي لمقدمي الرعاية، وصادق المجلس الدستوري في البلاد عليهما يوم الخميس.

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