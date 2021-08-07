مستشار الصدر ينقل رسالة ’تحذيرية’ عنه: جنّبوا العراق والشيعة ويلات الحروب والدمار

2021/08/07 | 18:36 - المصدر: وكالة ناس

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يقول سماحة السيد الصدر القائد: على الحكماء من القوم ان يُجنّبوا العراق والشيعة والتشيع ويلات الحروب والدمار.



فيجب المحافظة على مركز التشيع في العالم (النجف الاشرف).



فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا ۖ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ #كفانا_حروباًحسن العذاري

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