2021/08/07 | 18:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكاظمي يؤكد تمسك الحكومة بالموعد المقرر لإجراء الانتخابات المركز الخبري الوطني.

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