الإعلام الأمني تعلن مقتل واصابة ارهابيين وتدمير وكر لداعش في ديالى

2021/08/07 | 18:47 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ ديالى أفادت خلية الاعلام الامني، اليوم السبت، بمقتل واصابة ارهابيين داخل عجلة وتدمير وكر لداعش في ديالى.وذكرت الخلية، في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أنه “استناداً الى معلومات استخبارية دقيقة لاحد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع – شعبة استخبارات الفرقة الاولى وبعد الاستعانة بالكاميرات الحرارية اكدت وجود وكراً وعجلة …

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