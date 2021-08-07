التربية النيابية تحدد موعداً محتملاً لبدء العام الدراسي

2021/08/07 | 18:47 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد حددت لجنة التربية النيابية، اليوم السبت، موعداً محتملاً لبدء العام الدراسي المقبل، فيما أكدت دعمها العودة للدوام الحضوري.وقال عضو اللجنة صفاء الغانم في تصريح للوكالة الرسمية، إن “لجنة التربية ستجتمع خلال الأيام المقبلة مع وزارة التربية لوضع خطة العام الدراسي المقبل”، مبينا أن “من المحتمل أن يكون الدوام في 1/ 11/ …

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