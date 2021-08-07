2021/08/07 | 18:56 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / القت قوة امنية القبض على المتورط بمحاولة اغتيال صاحب مكتب عقارات في خانقين في محافظة ديالى .وقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / إن قوة استخبارية بالتنسيق مع الحشد الشعبي القت القبض على المتورط بمحاولة اغتيال حازم الشكرجي صاحب مكتب عقارات في قضاء خانقين شمال شرق بعقوبة بعد التوصل الى خيوط قادت الى تحديد موقعه وتنفيذ عملية امنية والقبض عليه .وكان الشكرجي الذي يعد من الشخصيات المهمة في خانقين تعرض الى محاولة اغتيال وسط القضاء يوم امس /انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على المتورط بمحاولة اغتيال صاحب مكتب عقارات في خانقين) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على المتورط بمحاولة اغتيال صاحب مكتب عقارات في خانقين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).