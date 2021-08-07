معارك طاحنة بين فصائل داخل حركة نائب رئيس جنوب السودان

2021/08/07 | 19:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اندلعت معارك طاحنة، السبت، بين فصائل متناحرة داخل الذراع العسكرية للحركة الشعبية لتحرير السودان بزعامة نائب رئيس جنوب السودان رياك مشار، على ما أعلن الناطق العسكري باسم الحركة في بيان.

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