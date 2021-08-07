رئيس تونس يستقبل مستشار رئيس الإمارات.. وقرقاش: نتفهم قرارات قيس سعيد التاريخية

2021/08/07 | 19:05 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل الرئيس التونسي، السبت، أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، في قصر قرطاج، بعد نحو أسبوعين على قرارات قيس سعيد بإقالة الحكومة وتجميد البرلمان في تونس.

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