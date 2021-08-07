2021/08/07 | 19:07 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أصدرت مديرية أمن محافظة أربيل ’الآسايش’، السبت، مقتل شخص في أحد فنادق المحافظة.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقالت المديرية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (7 آب 2021)، إنه "بتاريخ 7 آب 2021، تم ابلاغنا من قبل إدارة فندق ’گولى سليمانى’ في مدينة أربيل، عن حادثة قتل داخل الفندق".

وأضافت، "وبعد وصول فرق التحقيق التابعة لمديرتنا، تبين أن الشخص المقتول هو مواطن كردي من شرق كردستان أسمه موسى بابه خاني".

وتابعت، أن "التحقيقات بدأت حول تلك الجريمة، وسيتم الاعلان عن النتائج حال الانتهاء من التحقيقات".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جريمة قتل في أحد فنادق أربيل) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جريمة قتل في أحد فنادق أربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).