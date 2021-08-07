2021/08/07 | 19:08 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أسايش أربيل تصدر بياناً حول مقتل "موسا باباخان": بدأنا التحقيق وسنعلن النتائج كاملة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/08/07 | 19:08.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسايش أربيل تصدر بياناً حول مقتل "موسا باباخان": بدأنا التحقيق وسنعلن النتائج كاملة) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أسايش أربيل تصدر بياناً حول مقتل "موسا باباخان": بدأنا التحقيق وسنعلن النتائج كاملة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).