مقتل شخص وإصابة آخر بإطلاق نار قرب ملعب في دنفر الأميركية

2021/08/07 | 19:22 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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ذكرت شرطة دنفر الأمريكية اليوم السبت، أن شخصا لقي مصرعه وأن شخصا آخر في حالة حرجة عقب إطلاق نار في المدينة بالقرب من ملعب كورز فيلد للبيسبول.

وأفادت شبكة “أ بي سي نيوز” الأمريكية بأنه تم نقل شخصين من ضحايا إطلاق النار إلى المستشفى وأعلن فيما بعد عن وفاة رجل لم تكشف عن هويته أو سنه.

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى انه لم يتم القبض على أي مشتبه فيه وأن التحقيق مستمر من قبل شرطة دنفر.

ويأتي إطلاق النار بالقرب من ملعب بيسبول بعد أقل من شهر من إطلاق النار خارج حديقة الوطنيين في واشنطن العاصمة.

وأوضحت “أ بي سي”أن ثلاثة أشخاص أصيبوا في إطلاق النار وأنه لم يتم القبض على أحد إلى حد الآن.

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