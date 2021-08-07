2021/08/07 | 19:22 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضبط محاولة تهريب مواد مخالفة في ام قصر هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/08/07 | 19:22.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط محاولة تهريب مواد مخالفة في ام قصر) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط محاولة تهريب مواد مخالفة في ام قصر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).