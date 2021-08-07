العراق: شاهد بالصور.. شخص اخفى اسلحة واعتدة بطريقة عجيبة داخل سيارته والامن يقبض عليه

2021/08/07 | 19:22 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت وزارة الدفاع، السبت، من ضبط عجلة محملة بأسلحة وأعتدة في أحد مداخل محافظة واسط.

وذكرت الوزارة في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (7 آب 2021)، انه "من خلال انتشار مفارز المديرية العامة للاستخبارات والأمن على مداخل محافظة واسط، وبناءً على معلومات استخباراتية دقيقة، تمكنت مفارز مديرية استخبارات وأمن واسط الميدانية التابعة إلى المديرية آنفاً، من ضبط عجلة محملة بأسلحة خفيفة ومتوسطة وأعتدة أخرى مختلفة أثناء مرورها في سيطرة الشهيد وليد سامي".

وأضاف البيان، ان "القوة قامت باعتقال شخصين كانا داخل العجلة، وتمت مصادرة المواد وإحالة المتهمَين إلى القضاء".

N.A

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