رئيس البرلمان يعقد اجتماعا مع وكلاء وزارة الداخلية لمناقشة شكاوى اهالي نينوى

2021/08/07 | 19:23 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عقد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم السبت، اجتماعاً مع وكلاء وزارة الداخلية لمتابعة الشكاوى التي وردت من أهالي نينوى أثناء زيارته إلى المحافظة.

وقال مكتب اعلام رئيس مجلس النواب في بيان صحفي، ان “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اجتمع مع وكلاء وزارة الداخلية لمتابعة الشكاوى التي وردت من أهالي نينوى أثناء زيارته إلى المحافظة”.

واضاف البيان، انه “تم الاتفاق على صرف مخصصات بعض منتسبي وزارة الداخلية في محافظة نينوى، اضافة الى فتح منفذ آخر لمديرية مرور محافظة نينوى لتسهيل مراجعة المواطنين”.

وتابع كما تم الاتفاق على “فتح منفذ في الجانب الأيمن لإصدار البطاقة الوطنية الموحدة وتمكين المواطنين من الحصول عليها بإجراءات ميسرة، اضافة الى “إيجاد حل لمشكلة تسجيل سيارات المواطنين التي تأخر تسجيلها بسبب ظروف الحرب على داعش الإرهابي”.

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