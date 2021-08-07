النهضة أمام امتحان الاستمرار في المشهد السياسي التونسي

2021/08/07 | 19:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرئيس التونسي قيس سعيّد لدى استقباله راشد الغنوشي في قصر الرئاسة بتاريخ 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 © الرئاسة التونسية/ارشيف صورة موزعة تونس (أ ف ب) – أضعفت قرارات الرئيس التونسي قيس سعيّد بتجميد أعمال البرلمان حركة النهضة ذات المرجعية الاسلامية، وفقا لخبراء يرون أن الحزب برئاسة راشد الغنوشي أمام امتحان جديد من أجل […]

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