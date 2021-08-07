طالبان تسيطر على مدينة شبرغان عاصمة ولاية جوزجان

2021/08/07 | 19:25 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ عربي ودولي متابعاتسيطرت حركة طالبان الأفغانية، السبت، على مدينة شبرغان عاصمة ولاية جوزجان، وفق ما أعلن نائب حاكم ثاني ولاية تسقط في أيدي المتمرّدين في غضون أقل من 24 ساعة. وشبرغان هي مدينة أمير الحرب المتحالف مع كابول والعائد إلى الساحة، عبد الرشيد دستم، إذ تعد مسقط رأسه ومركز مهما لنفوذه القوي في عموم …

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