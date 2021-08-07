العتبة الحسينية تنهي استعداداتها لاستقبال شهر محرم الحرام ومراسم عاشوراء

2021/08/07 | 19:27 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ بلغت وتيرة الاستعدادات لاستقبال شهر محرم الحرام وحلول العام الهجري الجديد ، ذروتهـا في محافظة كربلاء المقدسة ، حيث انهت الملاكات الفنية والخدمية في العتبة الحسينية المقدسة ، اعمال غسل وتنظيف قبة وضريح مرقد الامام الحسين عليه السلام ، تمهيدا لاقامة مراسم تبديل الرايات في ذكرى عاشوراء .كما شهدت احياء المدينة القديمة في […]

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