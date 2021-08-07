قبل الختام بيوم .. العرب يحققون عدة ميداليات ..ابرزها ذهبية لمصر

2021/08/07 | 19:27 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / احرز المتسابقون العرب المشاركون في اولمبياد طوكيو 2020 انجازات كبيرة قبل يوم من ختام الاولمبياد.واحرزت مصر أول ذهبية لها في أولمبياد طوكيو 2020، عزّزت من رصيد العرب المشاركين في البطولة، بجانب ميدالية فضية.ذهبية مصر جاءت عن طريق لاعبة الكاراتيه فريال أشرف التي حققت الفوز على بطلة أذربيجان إرينا زاريتسكا 2-صفر بعد أن نجحت في الحصول على نقطة / يوكو/ قبل نهاية المباراة ب 28 ثانية وتبعتها نقطة آخرى، في منافسات وزن فوق 61.كما تمكن اللاعب المصري أحمد الجندي من صناعة التاريخ، وتحقيق ميدالية فضية بعد أن حلّ ثانيًا في منافسات الخماسي الحديث، بعد البريطاني جوزيف تشونغ الذي أحرز الذهبية، وقبل الكوري الجنوبي جون وونغ.وسجّل الجندي 1482 نقطة بفارق 5 نقاط فقط عن البريطاني صاحب الميدالية الذهبية، بينما سجل صاحب المركز الثالث 1470 نقطة.وشاركت مصر بأكبر بعثة في تاريخها بأولمبياد طوكيو الحالي بواقع 120 لاعبًا ولاعبة، واستطاعت تحقيق ٦ ميداليات بواقع ميدالية ذهبية وأخرى فضية و٤ ميداليات برونزية حتى الآن.وفي منافسات الكاراتيه، استطاع طارق الحمادي لاعب المنتخب السعودي للكاراتيه من الحصول على الميدالية الفضية بعد خسارته من بطل إيران في المباراة النهائية.وكان الحمادي قريبًا للغاية من الحصول على الميدالية الذهبية بعد تقدمه على منافسه بنتيجة ٤-١ قبل دقيقتين من النهاية، ولكن قام الحكم بطرده بداعي توجيه ضربة غير قانونية لمنافسه واعتباره خاسرًا المباراة.كما استطاعت اللاعبة البحرينية كالكيدان جيزاهيغن الفوز بالميدالية الفضية لسباق ١٠ آلاف متر عدو للسيدات، ضمن منافسات ألعاب القوى في الأولمبياد.وسجّلت "جيزاهيغن" زمنًا قدره 29 دقيقة 56.18 ثانية، بفارق بسيط عن الهولندية سيفان حسن الفائزة بالذهبية والتي حقق زمنًا قدره 29 دقيقة و55.33 ثانية.وفازت قطر بالميدالية البرونزية في كرة الطائرة الشاطئية للرجال، بعد الفوز على لاتفيا 2-صفر,وتُختتم الأحد، فعاليات أولمبياد طوكيو 2020 بعدد من اللعبات كالكرة الطائرة والملاكمة وماراثون الرجال وكرة الماء وألعاب القوى والدراجات وغيرها، على أن ينطلق الحفل الختامي في استاد طوكيو الأولمبي بالعاصمة اليابانية في 2 بعد الظهر.ومن المقرر أن يتنافس عدد من أفراد البعثات العربية في اليوم الختامي في الحصول على ميداليات، ويأمل كل منهم تمثيل بلاده بالشكل الأمثل./انتهى3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قبل الختام بيوم .. العرب يحققون عدة ميداليات ..ابرزها ذهبية لمصر) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قبل الختام بيوم .. العرب يحققون عدة ميداليات ..ابرزها ذهبية لمصر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).