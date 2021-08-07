طقس ’بحر العراق’ لليومين المقبلين

2021/08/07 | 19:38 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد -ناس

أعلنت الشركة العامة لموانئ العراق، النشرة الجوية والبحرية المتوقعة لمحافظة البصرة ليومي الاحد والاثنين في "بحر العراق".

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وذكرت الشركة في بيان تلقى "ناس"، نسخة منه، (7 اب 2021)، أن الحالة الجوية والبحرية المتوقعة خلال الساعات الثمان والأربعين القادمة ستكون على النحو الآتي:

الاحد 08 – 08 – 2021

الـطــقــس : صحو الى غائم جزئي يتحول في الصباح الى صحو تتخلله بعض الغيوم المتفرقة و درجات الحرارة مقاربة الى اليوم السابق

درجات الحرارة : الصغرى :34 العظمى : 48

الريـــاح : شمالية غربية معتدلة السرعة ( 15 – 25 ) كم/ساعة تنشط على فترات الى ( 30 – 40 ) كم/ساعة .

مدى الرؤيــــة : ( 8 – 10 ) كم .

حالة البحر : خفيف الى معتدل الموج ارتفاع الموج: ( 2 - 5 ) قدم .

الريـــاح : شمالية غربية ( 10 – 40 ) كم/ساعة .

درجة حرارة الماء : 32

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الاثنين 09 – 08 – 2021

الـطــقــس : صحو مع ظهور بعض الغيوم المتفرقة و درجات الحرارة مقاربة الى اليوم السابق

درجات الحرارة : الصغرى : 33 العظمى : 48

الريـــاح : شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ( 10 – 25 ) كم/ساعة

مدى الرؤيــــة : ( 8 – 10 ) كم .

حالة البحر : خفيف الى معتدل الموج ارتفاع الموج: ( 1 - 4 ) قدم .

الريـــاح : شمالية غربية ( 10 – 35 ) كم/ساعة .

درجة حرارة الماء : 32

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