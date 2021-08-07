الصدر يدعو لتجنيب العراق ويلات الحروب والدمار

2021/08/07 | 19:53 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم السبت، الحكماء لتجنيب “العراق والشيعة والتشيع” ويلات الحروب والدمار.وقال حسن العذاري، مستشار الصدر، في بيان صحفي، “يقول سماحة السيد الصدر القائد: على الحكماء من القوم ان يُجنّبوا العراق والشيعة والتشيع ويلات الحروب والدمار”.

وأضاف، “يجب المحافظة على مركز التشيع في العالم (النجف الاشرف).



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