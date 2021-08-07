2021/08/07 | 19:53 - المصدر: موازين نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بيان رسمي: التحقيق باغتيال قيادي كردي ايراني هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/08/07 | 19:53.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيان رسمي: التحقيق باغتيال قيادي كردي ايراني) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيان رسمي: التحقيق باغتيال قيادي كردي ايراني) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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